Avrupa ona hayran kaldı! Daha geçen sene 150 bin euro'ydu

Levent GÜLTEKİN / AksamSpor

Dün gece Fransa Milli Takımı’nı sahadan silen ve güçlü rakibine tek pozisyon vermeden maçı bitiren Türkiye Milli Takımı’nda Şenol Güneş ayakta alkışlanırken, başarılı çalıştırıcının ilk 11’ini görür görmez kendisini eleştiri yağmuruna tutan futbolseveler 2-0’dan sonra ‘Maçın adamı kesinlikle Şenol Güneş’ yorumlarını yaptı. Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu gibi süper yıldızları kenarda bekleten Güneş, bu futbolculardan ikisini hamle oyuncusu olarak kullanırken tecrübeli teknik adamın Kenan Karaman, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can’la maça başlaması tüm otoriteleri şaşırttı.

DORUKHAN TOKÖZ MUHTEŞEMDİ

90 dakika boyunca kalesinde tek pozisyon görmediği gibi neredeyse yere bile yatmayan Mert Günok, maçın en rahat futbolcusu olurken, Konya’ya gelen izleme heyeti ve scoutların Dorukhan Toköz’ü çok beğendiği öğrenildi. Orta sahaya kattığı dinamizmin yanı sıra oyunu her iki tarafıyla oynamayı bir hayli iyi beceren 22 yaşındaki Dorukhan, mücadelenin son dakikalarında yerini Abdülkadir Ömür’e bırakırken, oyuncunun transfer piyasasının artık 10 milyon euro’yu geçtiği ifade edildi.

Fransa basını da özellikle Dorukhan Toköz’e dikkat çekerken, yetenekli futbolcu için ‘Pogba’yı bitiren adam’ manşetleri atıldı.