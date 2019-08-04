Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.
Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te yapılacak. Medipol Başakşehir, 3. eleme turunda karşılaşacağı Yunanistan'ın Olympiakos takımını elemesi durumunda Krasnodar (Rusya)-Porto (Portekiz) veya Club Brugge (Belçika)-Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmelerinin galiplerinden birinin rakibi olacak.
Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi play-off turu çekilişi ise TSİ 14.30'da yapılacak. Öncelikle 3. eleme turunu geçmesi gereken Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, çekilişe Temel Yol'dan seribaşı olarak katılacak.
Trabzonspor, Sparta Prag (Çekya), Yeni Malatyaspor ise Partizan (Sırbistan) ile 3. eleme turunda karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları 27-28 Ağustos, Avrupa Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.
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