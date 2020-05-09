Avrupa futbolunun lokomotifi Porto iflasın eşiğinde

Portekiz futbolunun en önemli kulüplerinden biri olan ve Avrupa futbolunu yetiştirdiği oyuncularla besleyen Porto, batma tehlikesiyle karşı karşıya.
Portekiz basınında yer alan haberlere göre, son yıllarda oldukça yüksek borçlanma rakamları olan Porto, koronavirüs pandemisinin yarattığı ekonomik krizinden çıkma konusunda oldukça büyük bir sorunun içine düştü.
Pandemi öncesinde, bu sezonun ilk yarısında gösterdiği 52 milyon euro ile birlikte 250 milyon euro borcu olduğu belirtilen Porto’nun, UEFA’nın yakın takibinde olan takımlardan olduğu ve bir an önce oyuncu satışı gerçekleştirmeye çalıştığı kaydedildi.
30 HAZİRAN’A KADAR 100 MİLYON EURO
Şampiyonlar Ligi’ne gidilememesi durumunda ekonomik olarak büyük bir darbe alacağı kaydedilen Portekiz devinin, 30 Haziran tarihine kadar ödeme sözü verdiği borçlarına karşılık 100 milyon euroluk bir kaynak bulması gerektiği vurgulandı.
Porto’nun, bu nedenle menajer Jorge Mendes’e yetki vererek Alex Telles başta olmak üzere tüm oyuncuları satmak için alıcılar bulmasını istediği belirtildi. (Sporx)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş'tan ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı ile gelecek sezon için masaya oturma kararı aldı.
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