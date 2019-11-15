Avcı'nın kozu N'Koudou

AKŞAM

DENİZLİSPOR maçında oyuna sonradan giren ve galibiyet golünü atan Kevin Nkoudou, gösterdiği performansla Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın gözüne girmeyi başardı. Avcı’nın Nkoudou’ya kalan haftalarda daha fazla forma şansı vereceği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcı, sakatlığı tamamen geçen 24 yaşındaki başarılı oyuncu ile yaptığı toplantıda “Sen bu takımın önemli bir parçasısın. Sana skor konusunda da çok güveniyorum.” İfadelerini kullandı. Nkoudou, hocasının bu ilgisinden çok memnun. Kevin Nkoudou, bu sezon 8 karşılaşmada sadece 544 dakika sahada kaldı. Başarılı oyuncu bu süre içinde takımına 1 gol,1 asistlik skor katkısı yaptı. 24 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile 2023 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, transfer ücretinin yüzde 50’si Tottenham’a ödenecektir.