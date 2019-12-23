Avcı'dan tek değişiklik

AKŞAM

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçının ilk 11’inde geçtiğimiz hafta iç sahada kaybedilen Malatyaspor maçının 11’inde tek değişikliğe gitti. Abdullah Avcı, Sırp 10 numara Ljajic’in yerine Lens’i ilk 11’de görevlendirdi. Kaleyi Karius’a emanet eden Avcı, savunma hattını Gökhan, Vida, Roco ve Rebocho’dan oluşturdu. Orta sahadaki ikilisini uzun süredir bozmayan Avcı, bu maçta da Atiba ve Elneny’yi sahaya sürdü. Siyah-Beyazlı ekipte uzun süredir sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrılan kalan Victor Ruiz ve Kevin N’Koudou Fenerbahçe maçının kadrosunda yer aldı.