Avcı sunum yaptı

AKŞAM

ABDULLAH Avcı ile görüşmeler devam ediyor. Şenol Güneş’ten boşalan teknik direktörlük koltuğu için en ciddi aday olan Başakşehir’in Teknik Direktörü Abdullah Avcı, dün Beşiktaş’la görüştü. Başkan Fikret Orman ve Yönetici Ahmet Ürkmezgil ile bir araya gelen Avcı, Beşiktaş’la ilgili projelerini sundu, fikirler ortaya koyuldu. Başakşehir’le tazminat maddesi olmayan Avcı, çok yakında Beşiktaş’ın hocası olabilir. Beşiktaş Yönetimi, kadrodaki yerli oyuncuları çok iyi tanıyan Avcı’nın, takıma en uygun hoca olduğunu düşünüyor.

HEP İLK 4’TE BİTİRDİ

Avcı; İstanbulspor, G.Saray altyapısı, U17 Milli Takımı hocalığı, Türkiye A Milli Takımı ve Başakşehir’i çalıştırdı. Avcı, Başakşehir’de son 5 sezon boyunca sürekli ilk 4 içerisinde yer aldı. Bu sezon ise şampiyonluğu kılpayı G.Saray’a kaptırdı. Beşiktaş, Avcı ile yerli ve genç oyunculardan oluşan bir iskelet kurmak istiyor.