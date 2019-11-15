'Avcı bize ısındı'

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’IN Alman kalecisi Loris Karius, Brand&Sport Summit 2019’da yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Karius, “Geçen sezon planlamalarımız çok düzgün değildi. O durumda hangi kaleciyi koysanız zaten benzer sonuçlar elde ederdi. 2. yarıda iyi performans sergilediğimi düşünüyorum. Hatta kurtardığım gollerle puanlar kazandırdım. Bu sene planlı defansla daha iyi performans sergiledim” dedi.

BAŞARIYA ODAKLANDIM

Teknik Direktörleri Abdullah Avcı’nın sezon başında takımın başına geldiğini hatırlatan Karius, “Hocamız geçen sezon Başakşehir’e iyi futbol oynattı. Takımımızın başında adaptasyon sürecini atlattı. Takım birbirine ısındı ve bu da performansımıza yansıdı” diye konuştu. Alman file bekçisi şu an başarıya odaklandığını, sözleşme konusunu sezon sonu düşüneceğini vurguladı.

CILGIN BiR SEHiRDEYiM

LORİS Karius, Türkiye’ye farklı bir kültür tanımak ve deneyim yaşamak için geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Modaya da ilgim var. O yüzden bununla ilgili şeyler deniyorum. Müzikle de çok ilgileniyorum. Türkiye’de hayatımdan çok memnunum. İstanbul, yaşayan çılgın bir şehir. Yemeklerini çok seviyorum. Çok fazla alternatif var.”

KAPTAN BURAK HARiKA

TAKIM kaptanı Burak Yılmaz’ın kendileri için iyi bir lider olduğunu anlatan Karius, “Harika bir kaptan. Herkesin saygı duyduğu, sözünü dinlediği, tavsiye alabileceği, sohbet edebileceği bir insan. Sahada da çok iyi. Takımımızda olduğu için çok mutluyum” ifadesini kullandı.