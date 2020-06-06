Atletizmde spor faaliyetleri temmuz ayında başlatılıyor

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TAF Teknik Kurulu'nun yaptığı değerlendirme toplantıları sonrasında pandemi sürecinde revize edilen 2020 yaz takvimi belli oldu.
Buna göre, 18 Temmuz'da olimpik deneme yarışmalarıyla başlayacak olan yaz sezonu eylül ayına kadar sürecek. Özel yol koşuları, gerekli taahhütlerin tamamlanmasıyla birlikte takvime işlenecek.
TAF Teknik Kurulu, mücadelenin sürdüğü salgında beklenmedik bir gelişme olursa, takvimin revize edilme seçeneğinin masada olduğunu da açıkladı.
Öte yandan 15 Temmuz'da Türkiye genelinde "15 Temmuz Demokrasi Ve Şehitleri Anma Koşusu" organize edileceği de takvimde yer aldı.
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