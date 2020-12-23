  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 23 Aralık 2020 Çarşamba 17:39
  • |
  • Son Güncelleme:

Atletico Madridli Kieran Trippier, bahisten ceza aldı

Atletico Madridli Kieran Trippier, bahisten ceza aldı

Paylaş

AA

İspanya'nın Atletico Madrid takımında oynayan İngiliz futbolcu Kieran Trippier, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 10 hafta men edildi.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki milli oyuncu hakkında mayıs ayında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Tottenham'dan Atletico Madrid'e transfer olduğu Temmuz 2019'da bahis kurallarını ihlal ettiği tespit edilen Trippier'e, 10 hafta futboldan men ve 70 bin sterlin para cezası verildi.

Açıklamada, men cezasının bugünden itibaren başlayacağı ve FIFA'ya yapılan başvuru sonucu kararın dünya çapında geçerli olacağı belirtildi.

Trippier, daha önce yaptığı açıklamada, suçlamaları reddederek, "Profesyonel futbol hayatımda hiçbir zaman futbola ilişkin bahis oynamadım. Başka bir kimse üzerinden de bahis yoluyla ekonomik çıkar sağlamadım." ifadelerini kullanmıştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Bomba iddia! Samatta, ezeli rakibine imza atacak...
Bomba iddia! Samatta, ezeli rakibine imza atacak...

Bomba iddia! Samatta, ezeli rakibine imza atacak...

Son dakika! Ve G.Saray Falcao'yu resmen açıkladı: Devre arasında...
Son dakika! Ve G.Saray Falcao'yu resmen açıkladı: Devre arasında...

Son dakika! Ve G.Saray Falcao'yu resmen açıkladı: Devre arasında...

Formayı giydi... Süper Lig kulübünden bir transfer daha!
Formayı giydi... Süper Lig kulübünden bir transfer daha!

Formayı giydi... Süper Lig kulübünden bir transfer daha!

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Dorukhan'dan gece yarısı F.Bahçe hamlesi! Fark edilince geri adım attı
Dorukhan'dan gece yarısı F.Bahçe hamlesi! Fark edilince geri adım attı

Dorukhan'dan gece yarısı F.Bahçe hamlesi! Fark edilince geri adım attı

Beşiktaş'ın yeni sözleşme konusunda hala anlaşamadığı ve adı sürekli Fenerbahçe'yle anılan Dorukhan Toköz'de son dakika gelişmesi yaşanıyor.

DETAY
• Sözleşmesi sezon sonu bitecek orta saha oyuncusu, ocak ayından itibaren istediği kulüplerle görüşme hakkına sahip olacak.
• Eğer bir takım oyuncuyu ocak ayında kadrosuna katmak isterse Beşiktaş'a bonservis bedeli ödemek zorunda kalacak.

Büyük sürpriz! Erol Bulut'tan Caner Erkin kararı
Büyük sürpriz! Erol Bulut'tan Caner Erkin kararı

Büyük sürpriz! Erol Bulut'tan Caner Erkin kararı

Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Fenerbahçe'de eksikler can sıkarken teknik direktör Erol Bulut, Caner Erkin'i sol açıkta kullanmayı planlıyor.

DETAY
Cisse'nin arkasında görev verilecek diğer isimlerin Ferdi Kadıoğlu ve Mame Thiam olması muhtemel.
Mert Hakan Yandaş'ın ise Gustavo'nun yanında, merkez orta sahada görev yapacağı öğrenildi.
Sosa'nın oynaması halinde ise Caner sol beke, Mert Hakan ise Ferdi ve Thiam'ın yanına geçecek.

Dilmen'den flaş sözler: Başakşehir maçı sonrası...
Dilmen'den flaş sözler: Başakşehir maçı sonrası...

Dilmen'den flaş sözler: Başakşehir maçı sonrası...

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de son yaşananlara dair açıklamalar yaptı. Sarı-Lacivertli takımın birlikteliğini kaybettiğini belirten Dilmen, Emre Belözoğlu'na da bir öneri sundu: Başakşehir maçı sonrası al takımı ve ailelerini Antalya'ya git. Dinlenin, yılbaşını geçirin. Fenerbahçe'nin mental tedaviye ihtiyacı var.

Lille'e bir Türk daha geliyor!
Lille'e bir Türk daha geliyor!

Lille'e bir Türk daha geliyor!

Son dakika haberi... Fransa'da Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın forma giydiği Lille'e bir Türk daha geliyor. İşte detaylar...

Yine Diagne yine olay!
Yine Diagne yine olay!

Yine Diagne yine olay!

Galatasaray'ın sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta Mbaye Diagne yine sorun çıkardı! 66. dakikada oyundan alınıp yerini Oğulcan Çağlayan'a bırakan Senegalli golcü, bu değişikliğe tepki gösterdi. Direkt soyunma odasına giden Diagne'nin bu tepkisine kimse anlam veremezken Sarı-Kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan futbolcuya ateş püskürdü.

Cenk Tosun bombası! Bu kez işlem tamam
Cenk Tosun bombası! Bu kez işlem tamam

Cenk Tosun bombası! Bu kez işlem tamam

Everton'da forma şansı bulamayan ve adı bir süre Beşiktaş'la da anılan Cenk Tosun için Feyenoord da devreye girdi. Hollanda ekibi, Everton'a kiralama teklifinde bulunurken milli futbolcumuz da bu teklife sıcak bakıyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.