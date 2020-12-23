Atletico Madridli Kieran Trippier, bahisten ceza aldı

SPOR GÜNDEMİ

Dorukhan'dan gece yarısı F.Bahçe hamlesi! Fark edilince geri adım attı Dorukhan'dan gece yarısı F.Bahçe hamlesi! Fark edilince geri adım attı Beşiktaş'ın yeni sözleşme konusunda hala anlaşamadığı ve adı sürekli Fenerbahçe'yle anılan Dorukhan Toköz'de son dakika gelişmesi yaşanıyor.



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• Sözleşmesi sezon sonu bitecek orta saha oyuncusu, ocak ayından itibaren istediği kulüplerle görüşme hakkına sahip olacak.

• Eğer bir takım oyuncuyu ocak ayında kadrosuna katmak isterse Beşiktaş'a bonservis bedeli ödemek zorunda kalacak.

Büyük sürpriz! Erol Bulut'tan Caner Erkin kararı Büyük sürpriz! Erol Bulut'tan Caner Erkin kararı Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Fenerbahçe'de eksikler can sıkarken teknik direktör Erol Bulut, Caner Erkin'i sol açıkta kullanmayı planlıyor.



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• Cisse'nin arkasında görev verilecek diğer isimlerin Ferdi Kadıoğlu ve Mame Thiam olması muhtemel.

• Mert Hakan Yandaş'ın ise Gustavo'nun yanında, merkez orta sahada görev yapacağı öğrenildi.

• Sosa'nın oynaması halinde ise Caner sol beke, Mert Hakan ise Ferdi ve Thiam'ın yanına geçecek.

Dilmen'den flaş sözler: Başakşehir maçı sonrası... Dilmen'den flaş sözler: Başakşehir maçı sonrası... Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de son yaşananlara dair açıklamalar yaptı. Sarı-Lacivertli takımın birlikteliğini kaybettiğini belirten Dilmen, Emre Belözoğlu'na da bir öneri sundu: Başakşehir maçı sonrası al takımı ve ailelerini Antalya'ya git. Dinlenin, yılbaşını geçirin. Fenerbahçe'nin mental tedaviye ihtiyacı var.

Lille'e bir Türk daha geliyor! Lille'e bir Türk daha geliyor! Son dakika haberi... Fransa'da Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın forma giydiği Lille'e bir Türk daha geliyor. İşte detaylar...

Yine Diagne yine olay! Yine Diagne yine olay! Galatasaray'ın sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta Mbaye Diagne yine sorun çıkardı! 66. dakikada oyundan alınıp yerini Oğulcan Çağlayan'a bırakan Senegalli golcü, bu değişikliğe tepki gösterdi. Direkt soyunma odasına giden Diagne'nin bu tepkisine kimse anlam veremezken Sarı-Kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan futbolcuya ateş püskürdü.