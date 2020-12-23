Atletico Madridli Kieran Trippier, bahisten ceza aldı

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki milli oyuncu hakkında mayıs ayında başlatılan soruşturma tamamlandı.
Tottenham'dan Atletico Madrid'e transfer olduğu Temmuz 2019'da bahis kurallarını ihlal ettiği tespit edilen Trippier'e, 10 hafta futboldan men ve 70 bin sterlin para cezası verildi.
Açıklamada, men cezasının bugünden itibaren başlayacağı ve FIFA'ya yapılan başvuru sonucu kararın dünya çapında geçerli olacağı belirtildi.
Trippier, daha önce yaptığı açıklamada, suçlamaları reddederek, "Profesyonel futbol hayatımda hiçbir zaman futbola ilişkin bahis oynamadım. Başka bir kimse üzerinden de bahis yoluyla ekonomik çıkar sağlamadım." ifadelerini kullanmıştı.
Beşiktaş'ın yeni sözleşme konusunda hala anlaşamadığı ve adı sürekli Fenerbahçe'yle anılan Dorukhan Toköz'de son dakika gelişmesi yaşanıyor.
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• Sözleşmesi sezon sonu bitecek orta saha oyuncusu, ocak ayından itibaren istediği kulüplerle görüşme hakkına sahip olacak.
• Eğer bir takım oyuncuyu ocak ayında kadrosuna katmak isterse Beşiktaş'a bonservis bedeli ödemek zorunda kalacak.
Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Fenerbahçe'de eksikler can sıkarken teknik direktör Erol Bulut, Caner Erkin'i sol açıkta kullanmayı planlıyor.
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• Cisse'nin arkasında görev verilecek diğer isimlerin Ferdi Kadıoğlu ve Mame Thiam olması muhtemel.
• Mert Hakan Yandaş'ın ise Gustavo'nun yanında, merkez orta sahada görev yapacağı öğrenildi.
• Sosa'nın oynaması halinde ise Caner sol beke, Mert Hakan ise Ferdi ve Thiam'ın yanına geçecek.
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de son yaşananlara dair açıklamalar yaptı. Sarı-Lacivertli takımın birlikteliğini kaybettiğini belirten Dilmen, Emre Belözoğlu'na da bir öneri sundu: Başakşehir maçı sonrası al takımı ve ailelerini Antalya'ya git. Dinlenin, yılbaşını geçirin. Fenerbahçe'nin mental tedaviye ihtiyacı var.
Son dakika haberi... Fransa'da Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın forma giydiği Lille'e bir Türk daha geliyor. İşte detaylar...
Galatasaray'ın sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta Mbaye Diagne yine sorun çıkardı! 66. dakikada oyundan alınıp yerini Oğulcan Çağlayan'a bırakan Senegalli golcü, bu değişikliğe tepki gösterdi. Direkt soyunma odasına giden Diagne'nin bu tepkisine kimse anlam veremezken Sarı-Kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan futbolcuya ateş püskürdü.
Everton'da forma şansı bulamayan ve adı bir süre Beşiktaş'la da anılan Cenk Tosun için Feyenoord da devreye girdi. Hollanda ekibi, Everton'a kiralama teklifinde bulunurken milli futbolcumuz da bu teklife sıcak bakıyor.