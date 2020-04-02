Atletico Madrid'de maaşlarda yüzde 70 indirim

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı kulübün ve personelin ekonomik olarak etkilenmemesi için iki plan üzerinde anlaşma sağlandığı belirtildi.
İlk plana göre, kadın ve erkek takımlarındaki futbolcular ile teknik ekibin maaşında yüzde 70 oranında kesinti yapılacağı kaydedildi.
İkinci planda ise, kulüpte çalışan 430 personelin maaşının futbolcular, teknik heyet ve yönetim kurulu tarafından karşılanacağı ifade edildi.
La Liga ekiplerinden Barcelona da futbolcu maaşlarında yüzde 70 kesinti yapma kararı almıştı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, TFF, Kulüpler Birliği ve federasyon başkanları ile yaptığı toplantı sona erdi.
Koronavirüs sebebiyle hastaneye yatırılan eski milli kaleci Rüştü Reçber'in son durumuyla ilgili hastane doktorlarından açıklama geldi.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'te forma giyen Jerome Boateng'e karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası verildi.
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