Atletico Madrid'de maaşlarda yüzde 70 indirim

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid'de futbolcular ve teknik heyet, kulübün yüzde 70'lik maaş indirimi teklifini kabul etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı kulübün ve personelin ekonomik olarak etkilenmemesi için iki plan üzerinde anlaşma sağlandığı belirtildi.

İlk plana göre, kadın ve erkek takımlarındaki futbolcular ile teknik ekibin maaşında yüzde 70 oranında kesinti yapılacağı kaydedildi.

İkinci planda ise, kulüpte çalışan 430 personelin maaşının futbolcular, teknik heyet ve yönetim kurulu tarafından karşılanacağı ifade edildi.

La Liga ekiplerinden Barcelona da futbolcu maaşlarında yüzde 70 kesinti yapma kararı almıştı.