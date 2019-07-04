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  3. Atletico Madrid yöneticileri, Eljif Elmas transferini bitirmek için İstanbul'a geldi

Atletico Madrid yöneticileri, Eljif Elmas transferini bitirmek için İstanbul'a geldi

Atletico Madrid yöneticileri, Eljif Elmas transferini bitirmek için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe’nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas, Atletico Madrid’e yakın. İspanyol yöneticiler İstanbul’a gelerek sarı lacivertli kulüple masaya oturdu.

Transferin gözde isimlerinden Eljif Elmas, Atletico Madrid yolcusu. 

Atletico Madrid’in yöneticileri, genç oyuncunun transferini bitirmek için İstanbul’a geldi.

Elmas ile Inter de ilgileniyordu. Genç futbolcunun transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

(TRT Spor)

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