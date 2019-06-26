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  3. Atletico Madrid ve Porto'dan Muhammed Şengezer'e yakın takip

Atletico Madrid ve Porto'dan Muhammed Şengezer'e yakın takip

Atletico Madrid ve Porto'dan Muhammed Şengezer'e yakın takip

Bursaspor´un genç file bekçisi Muhammed Şengezer, Atletico Madrid ve Porto´nun radarında.

Yeşil-beyazlıların 22 yaşındaki kalecisi Muhammed Şengezer, transfer piyasasının öne çıkan isimlerinden biri oldu. Bursaspor Kulübü´nün altyapısından yetişen ve üç sezondur A takım kadrosunda yer alan genç eldiven, geçen sezon gösterdiği başarılı grafikle öne çıktı. Geçen sezon A Milli Takım´a çağrılan Muhammed ile yurt dışından önemli kulüpler ilgileniyor. Avrupa´dan birçok kulübün radarında bulunan genç eldiveni, İspanyol Atletico Madrid ve Portekiz´in Porto kulüpleri yakın takibe alırken, Muhammed Şengezer´in ismi yurt içinden de Galatasaray ile anılıyor.

ATLETICO RAPOR İSTEDİ

Samet Aybaba´nın ekibinde yer alan genç antrenör Selçuk Erdoğan, birlikte çalıştığı Muhammed için övgü dolu sözler sarf etti. Muhammed Şengezer´in kariyerinde çalıştığı en yetenekli kaleci olduğunu belirten Erdoğan, geçen sezon da yurt dışından kulüplerin genç oyuncuyu takip ettiğine işaret ederek, "Atletico Madrid ve Porto yetkilileri, Muhammed´i izledi. Atletico´nun kaleci antrenörü Muhammed hakkında raporlar istedi" dedi.

LİLLE´İN DE İLGİSİ VARDI

Daha önce de Fransa´nın Lille kulübü, Muhammed Şengezer´i takibe almıştı. Fransız yetkililerin raporu üzerine oyuncu transfer listesine dahil edilmişti. Muhammed´in menajeri tarafından da Lille´in ilgisi doğrulanmıştı. Sözleşmesi gelecek sezon sonu bitecek olan Muhammed Şengezer için Bursaspor yönetimi ise beklemede. Resmi bir teklifin gelmesi halinde durumun değerlendirileceği öğrenilirken, önemli bir bonservis bedeli karşılığında Muhammed´in satılmasının yönetimin tercihleri arasında olduğu belirtildi.

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