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  3. Atletico Madrid, Tottenham ve Lazio'dan Vedat Muriqi'ye tam not

Atletico Madrid, Tottenham ve Lazio'dan Vedat Muriqi'ye tam not

Atletico Madrid, Tottenham ve Lazio'dan Vedat Muriqi'ye tam not

Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, Karadağ maçında enfes bir performans sergiledi. 25 yaşındaki forvet, söz konusu mücadelede Atletico Madrid, Tottenham ve Lazio scoutlarından tam not aldı.

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, bir milli araya daha damga vurdu. 25 yaşındaki oyuncu, Kosova'nın Karadağ'ı 2-0 yendiği mücadelede izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Takımının 2. golüne imza atan tecrübeli oyuncu, sahanın en iyilerinden biriydi. Karadağ karşısında 90 dakika sahada kalan Vedat, 50 kez topla buluştu. 14 kez ikili mücadele, 8 kez hava topu mücadelesi kazandı.

Kaleye gönderdiği 8 şutun 4'ü isabetli olan Vedat bir de gol kaydetti. Yıldız oyuncunun bu performansı Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Priştine'de oynanan mücadeleyi Atletico Madrid, Lazio ve Tottenham kulüplerinin temsilcileri izledi. Vedat'ın performansı geçer not aldı.

(Sabah)

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