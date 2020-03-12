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aksam.com.tr
  • 12 Mart 2020 Perşembe 01:37
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  • 12 Mart 2020 Perşembe 01:37

Atletico Madrid, Liverpool'u saf dışı bıraktı

Atletico Madrid, Liverpool'u saf dışı bıraktı

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Anfield'da nefesler kesildi, son sözü Simeone'nin öğrencileri söyledi. Kalecilerin turun kaderini belirlediği maçta Liverpool, maçı uzatmalara taşısa da son gülen İspanyollar oldu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Liverpool'a konuk olan Atletico Madrid, uzatmalara giden maçta rakibini 3-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Maça çok hızlı giren Liverpool, 43. dakikada Wijnaldum'un golüyle devreye 1-0 önde girdi. İkinci yarıda maçı tek kaleye çeviren Jurgen Klopp'un öğrencileri, kaleci Oblak'ı geçemeyince maç uzatmalara gitti.

Uzatmalara da hızlı giren Liverpool, 94'te Firmino'nun golüyle turun kapısını aralamışken, 97 ve 103. dakikalarda sahneye çıkan Marcos Llorente, kaleci Adrian'ın hatalarından da faydalanarak skora dengeyi getirdi. Nefes kesen maçta son sözü ise 120. dakikada Morata söyledi.

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