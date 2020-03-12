Atletico Madrid, Liverpool'u saf dışı bıraktı

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Ünlü futbolcunu testi pozitif çıktı Ünlü futbolcunu testi pozitif çıktı Juventus, defans oyuncusu Daniele Rugani'nin coronavirus testinin pozitif çıktığını açıkladı!

Nefes kesen maç! Uzatmada veda etti Nefes kesen maç! Uzatmada veda etti Anfield'da nefesler kesildi, son sözü Simeone'nin öğrencileri söyledi. Kalecilerin turun kaderini belirlediği maçta Liverpool, maçı uzatmalara taşısa da son gülen İspanyollar oldu.

PSG çeyrek finale ismini yazdırdı PSG çeyrek finale ismini yazdırdı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Paris St Germain, evinde Borussia Dortmund ile karşılaştı.

Yeni lider Trabzonspor Yeni lider Trabzonspor Trabzonspor, Süper Lig'de erteleme maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...

'Sörloth'un durumu yarın belli olur' 'Sörloth'un durumu yarın belli olur' Süper Lig 19. hafta erteleme maçında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek averajla liderliğe yükselen Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, "Sezonun sonuna kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah, umuyorum camiayla beraber özlediğimiz, arzu ettiğimiz şampiyonluğu hep beraber yaşarız." dedi.

Yılmaz Vural korkuttu! Tuzlu ayran isteği... Yılmaz Vural korkuttu! Tuzlu ayran isteği... Adana Demirspor ile Akhisarspor arasında oynanan maçın ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural fenalaşırken, deneyimli teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.