Atletico Madrid, Dorukhan Toköz'e talip oldu

Kara Kartal'ın genç yıldızına İtalyan kulüplerinin ardından bir dünya devi talip oldu. İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'in, 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için düğmeye bastığı ortaya çıktı.

Siyah-Beyazlı formayla geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla önce kısa sürede ilk 11'in değişilmez isimleri arasına giren ardından A Milli Takım'a kadar yükselen Dorukhan Toköz, transfer döneminin gözdelerinden biri olmaya devam ediyor...

İtalya Serie A'dan birçok kulübün radarında bulunan 23 yaşındaki ön liberoya son olarak dünyanın en iyi kulüpleri arasında gösterilen İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'in talip olduğu ortaya çıktı.

Menacerler aracılığıyla Siyah- Beyazlılar'la ilk teması kuran Atletico'nun, genç oyuncuyu transfer edip uyum sürecini kolay atlatması için 1 sezonluğuna La Liga'dan başka bir takıma kiralama planı olduğu kaydedildi.

KARARINI VERDİ

Atletico Madrid'in yakın zaman içerisinde Beşiktaş'ın kapısını resmen çalması beklenirken Siyah-Beyazlılar'ın da Dorukhan'la ilgili olarak isteği net...

Udinese'den sözlü olarak gelen 6 milyon Euro'luk teklifi geri çeviren Başkan Fikret Orman'ın, başarılı oyuncu için 10 milyon Euro'luk değer belirlediği ve İspanyol kulübüne de aynı kararını ileteceği belirtildi. Kariyerine ilk etapta Beşiktaş'ta devam etmeyi planlayan Dorukhan'ın, kulüplerin anlaşması halinde Atletico Madrid gibi dünyaca ünlü bir kulübe transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

(Fanatik)