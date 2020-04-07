Atınç Nukan'ın yakasını sakatlıklar bırakmıyor

Kariyerinde daha önce Beşiktaş ve Alman ekibi Leipzig'de çapraz bağlarından sakatlık yaşayan 26 yaşındaki stoper aynı kabusu Göztepe'de de gördü. Aralık ayında idmanda çapraz bağları kopan Atınç Nukan, bir kez daha futboldan uzak kaldı.
Yeni bir sayfa açabilmek için geldiği Göztepe'de de sakatlıkla boğuşan deneyimli oyuncu, Süper Lig'de yalnızca 1 maça çıkabildi. Sarı kırmızılıların Trabzonspor'u sezonun ilk yarısında 1-0 yendiği maçta oynayan Atınç, son 2 dakika oyuna dahil oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 müsabakada görev yapan oyuncu, 270 dakika sahada kalıp 1 gol attı. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Atınç'ın Göztepe'deki geleceği belirsizliğini koruyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaptırdığı son koronavirüs testinin sonucu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'in kalan bölümü için TFF'nin nasıl bir çözüm planı düşündüğü şeklindeki soruyu yanıtlayan Özdemir, "Sürecin uzaması halinde neler yapılabileceği ile ilgili değişik senaryolarımız var ancak şu aşamada bunlarla ilgili herhangi bir spekülasyon yaratmamız doğru olmaz." dedi.
Beşiktaş'ta beklenen oldu ve yönetim kurulu, maaş indirimi konusunda futbolcularla görüşmelere başlama kararı aldı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sosa ve Novak ile prensip olarak anlaşmış durumdayız." dedi.
MHK liglere verilen aranın sona ermesinden sonra tüm hakemlerin hazır olması amacıyla e-eğitim platformu üzerinden bir uygulama başlattı. Zekeriya Alp, "Hakemlerimizin hepsi ile irtibata geçtik. Korona virüs ile ilgili sıkıntısı olup olmadıklarını sorduk. Çok şükür sadece iki hakemimizin pozitif sonuçları dışında endişe edeceğimiz bir olayımız yok."
Yıllık 4.5 milyon euro kazanan Belhanda, 2021'de bitecek sözleşmesi için harekete geçti. Galatasaray'ın Faslı oyuncusu, menajeri aracılığıyla yönetime teklif yaptı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin ile sözleşme yenilemek isteyen Beşiktaş yönetimi, B planını da hazırladı: Gael Clichy.