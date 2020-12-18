Atılay Canel, Galatasaray galibiyeti sonrası konuştu: Böyle olacağını biliyorduk

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, kazandıkları için mutlu olduklarını söylerken, "Oyunun böyle olacağını daha önce biliyorduk. İlk yarı boyunca iyi oynadık. İkinci yarıda ilk dakikada golü bulunca istediğimizi daha fazla yaptık. Bu galibiyeti Karagümrük ailesine ve camiasına hediye ediyoruz. Futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Bizim için iyi bir netice oldu. Oyunun şekli çok daha farklı olabilirdi. Maçın başından sonuna kadar galibiyeti hak eden taraf bizdik. Kazandığımız için sevinçliyiz" dedi.
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, konuk ettikleri Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hurma, “Fatih Terim'in neye kızdığını bilmiyorum” derken Onyekuru ile ilgilenmediklerini ve birkaç transfer daha yaptıklarını söyledi.
Süper Lig'in 13. haftasında Karagümrük deplasmanında 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Yardımcı Antrenör Levent Şahin maçın ardından konuştu. Fatih Terim'in kırmızı kartıyla ilgili olarak “Bugün maçtan daha çok hocamızın atılması konuşulacak” diyen Şahin, “Artık kulübelere daha çok bakılmalı” dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayıncı kuruluşun ‘TFF'ye ödemeleri tam olarak yaptık' açıklamasını yalanladı. Federasyondan yapılan açıklamada “Digitürk, 2020/21 sezonuna ilişkin ana sözleşme hükümlerine göre yapması gereken ödemelerin tamamını ifa etmemiştir” ifadelerini kullandı.
Galatasaray karşısında maçın 111. dakikasında attığı golle galibiyeti getiren Mevlüt Erdinç, 3 puandan dolayı çok mutlu olduğunu söylerken, "İnşallah gollerin devamı gelecek" dedi.
Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, konuk ettikleri Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Sarı-Kırmızılılar bu sezon ilk kez devreyi isabetli şut atamadan tamamladı. Öte yandan Cimbom 11 kez ile en çok faul yaptığı ilk yarıyı yaşadı.