Atılay Canel, Galatasaray galibiyeti sonrası konuştu: Böyle olacağını biliyorduk

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, konuk ettikleri Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, kazandıkları için mutlu olduklarını söylerken, "Oyunun böyle olacağını daha önce biliyorduk. İlk yarı boyunca iyi oynadık. İkinci yarıda ilk dakikada golü bulunca istediğimizi daha fazla yaptık. Bu galibiyeti Karagümrük ailesine ve camiasına hediye ediyoruz. Futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Bizim için iyi bir netice oldu. Oyunun şekli çok daha farklı olabilirdi. Maçın başından sonuna kadar galibiyeti hak eden taraf bizdik. Kazandığımız için sevinçliyiz" dedi.

