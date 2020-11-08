  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 08 Kasım 2020 Pazar 19:07
  • |
  • Son Güncelleme:

Atılay Canel: Dördüncü hakem yavaş davrandı golü yedik

Atılay Canel: Dördüncü hakem yavaş davrandı golü yedik

Paylaş

AA

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'yle 2-2 berabere kaldıkları maçta son 5 dakikadaki oyunlarıyla puan kaybettiklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Canel, geçen sezon bu statta Süper Lig'e çıktıklarını hatırlatarak, "Bu saha bizim için uğurludur. Buraya puan veya puanlar almak için gelmiştik. Son 5 dakikaya kadar oyunu istediğimiz gibi tuttuk. Onlara verilen penaltının aynısı bize oldu ama hakem vermedi." diye konuştu.

MKE Ankaragücü sahasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı

"KARAMBOLDEN GOLÜ YEDİK"

Maçın 90. dakikasında yedikleri golden önce oyuncu değişikliği istediklerini ancak dördüncü hakemin yavaş davranması nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini kaydeden Canel, "Oyun durmuştu ve dördüncü hakem değişiklik tabelasını hazırlayamadı. O kadar ikaz etmemize rağmen. Sırtını da sahaya dönünce orta hakemi uyaramadı. Yüzünü dönse orta hakemi uyarıp oyunun başlamasına engel olabilirdi. Değişiklik yapamadan oyun başladı ve karambolden golü yedik." ifadelerini kullandı.

Taraftarın istifaya davet ettiği Fuat Çapa: 'Çok hoş bir davranış değil'

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

CANLI | DG Sivasspor - G.Saray
CANLI | DG Sivasspor - G.Saray

CANLI | DG Sivasspor - G.Saray

Maç sonrası birbirine girdiler! Mert Hakan...
Maç sonrası birbirine girdiler! Mert Hakan...

Maç sonrası birbirine girdiler! Mert Hakan...

'Şampiyonluğun en güçlü adayıyız'
'Şampiyonluğun en güçlü adayıyız'

'Şampiyonluğun en güçlü adayıyız'

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Avcı'ya sürpriz yardımcı! Göreve başlayacağı tarih de belli oldu
Avcı'ya sürpriz yardımcı! Göreve başlayacağı tarih de belli oldu

Avcı'ya sürpriz yardımcı! Göreve başlayacağı tarih de belli oldu

Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşan Trabzonspor'da başarılı antrenörün göreve başlayacağı tarih ortaya çıktı.

Geçen sezonki Başakşehir'in ayak sesleri
Geçen sezonki Başakşehir'in ayak sesleri

Geçen sezonki Başakşehir'in ayak sesleri

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek ligde üst üste 4 galibiyetini elde etti.

Nacer Chadli, ilk maçında farkını ortaya koydu
Nacer Chadli, ilk maçında farkını ortaya koydu

Nacer Chadli, ilk maçında farkını ortaya koydu

Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Nacer Chadli, bu sezon turuncu-lacivertli formayı giydiği ilk maçta 2 asist birden yaptı.

Başakşehir 3 puanı 90+4'te aldı
Başakşehir 3 puanı 90+4'te aldı

Başakşehir 3 puanı 90+4'te aldı

Süper Lig'de aldığı art arda galibiyetlerle çıkışan geçen, Şampiyonlar Ligi'nde de Manchester United'ı mağlup eden Medipol Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Gençlerbirliği: Hakemin VAR'a hiç gitmemesi ilginç geldi
Gençlerbirliği: Hakemin VAR'a hiç gitmemesi ilginç geldi

Gençlerbirliği: Hakemin VAR'a hiç gitmemesi ilginç geldi

Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik sorumlusu Mete Işık, son dakika golüyle kaybetmenin kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Taklacı Diouf iş başında! 0-1
Taklacı Diouf iş başında! 0-1

Taklacı Diouf iş başında! 0-1

Süper Lig'in 8. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşma konuk ekip Atakaş Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.