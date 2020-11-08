Atılay Canel: Dördüncü hakem yavaş davrandı golü yedik

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Canel, geçen sezon bu statta Süper Lig'e çıktıklarını hatırlatarak, "Bu saha bizim için uğurludur. Buraya puan veya puanlar almak için gelmiştik. Son 5 dakikaya kadar oyunu istediğimiz gibi tuttuk. Onlara verilen penaltının aynısı bize oldu ama hakem vermedi." diye konuştu.
"KARAMBOLDEN GOLÜ YEDİK"
Maçın 90. dakikasında yedikleri golden önce oyuncu değişikliği istediklerini ancak dördüncü hakemin yavaş davranması nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini kaydeden Canel, "Oyun durmuştu ve dördüncü hakem değişiklik tabelasını hazırlayamadı. O kadar ikaz etmemize rağmen. Sırtını da sahaya dönünce orta hakemi uyaramadı. Yüzünü dönse orta hakemi uyarıp oyunun başlamasına engel olabilirdi. Değişiklik yapamadan oyun başladı ve karambolden golü yedik." ifadelerini kullandı.
Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşan Trabzonspor'da başarılı antrenörün göreve başlayacağı tarih ortaya çıktı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek ligde üst üste 4 galibiyetini elde etti.
Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Nacer Chadli, bu sezon turuncu-lacivertli formayı giydiği ilk maçta 2 asist birden yaptı.
Süper Lig'de aldığı art arda galibiyetlerle çıkışan geçen, Şampiyonlar Ligi'nde de Manchester United'ı mağlup eden Medipol Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik sorumlusu Mete Işık, son dakika golüyle kaybetmenin kendilerini çok üzdüğünü söyledi.
Süper Lig'in 8. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşma konuk ekip Atakaş Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.