Atiba: Şampiyonluk için savaşıyoruz

Beşiktaş adına maçın tek golünü atan Atiba, "İlk yarıda özellikle kötü bir performans sergiledik ancak dakikalar ilerledikçe toparlanmaya başladık.Bu akşam işler iyi gitmedi, yüksek tempolu oynamak istiyorduk ancak ilk 15 dakikada oyuna iyi giremedik. İlk yarı biterken bir gol bulduk, ikinci yarıya da baskılı başladık ancak skoru bulamadık. Üçüncü golü yiyince de işler bizim için çok zorlaştı. Üst üste iki yenilgi almış olabiliriz ancak bunun altından kalkabilecek karakterimiz var" dedi.

Beşiktaş'ın son ana kadar şampiyonluğu kovalayacağını ifade eden Atiba, "Biz sahada elimizden geleni yaptık, bazen kararlar senin lehine olur, bazen aleyhine olur. Bundan sonra yapacağımız tek şey, bir sonraki maça çok iyi hazırlanmak ve o maçları kazanmak. Beşiktaş son ana kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olacak" şeklinde konuştu.