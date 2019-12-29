'Atiba parlıyor, Beşiktaş iyileşiyor'

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’IN emektar yıldızı Atiba Hutchinson’ın, G.Birliği karşısındaki performansı Avrupa basınında da manşetlere taşındı. France Football, “Atiba, Gençlerbirliği karşısında parlıyor, Beşiktaş iyileşiyor” başlığıyla verdiği haberinde tecrübeli oyuncunun 4 golde de katkısının bulunduğunu hatırlattı. Atiba’nın ilerlemiş yaşına rağmen enerjisiyle takımını ayakta tutan performansına övgü yağdırılan haberde, “2016 ve 2017’de şampiyon olan Beşiktaş, Atiba’nın başarılı performansıyla 3 puanı aldı ve Sivasspor’la puan farkını 4’e indirdi” hatırlatmasında bulunuldu.

PABUÇLARINI DAMA ATTI

Atiba 36 yaşına gelmesine rağmen bu sezon Beşiktaş skor gücüne en yüksek katkıyı sağladığı dönemini de yaşıyor. Kanadalı yıldız 6 gollü Umut Nayir ve 5 golü bulunan Burak Yılmaz’ın ardından 4 golle takımının en skorer üçüncü oyuncusu durumunda. Beşiktaş’ta 7. yılını geçiren Atiba Süper Lig’de 14 karşılaşmada görev aldı. UEFA Avrupa Ligi’nde 1 mücadeleye çıkan Kanadalı oyuncu 4 gol sevinci yaşadı. Atiba 3 golün de hazırlayıcısı olarak göz doldurdu. Bu sezon 20 resmi karşılaşmada görev alan Adem Ljajic 3 golde kalırken, Atiba Hutchinson, ikişer gol atan Güven Yalçın, Abdoulay Diaby

200’E 12 KALDI

BEŞİKTAŞ’IN Süper Lig’de en çok forma giyen yabancı oyuncusu unvanını elinde bulunduran Hutchinson, ikinci “dalya”ya da çok yaklaştı. Ligde 188 kez forma giyen Kanadalı oyuncu, ikinci yarıda 12 maça daha çıktığı takdirde 200 barajına ulaşacak. Atiba Hutchinson, Beşiktaş’taki 7 sezonunda toplam 236 resmi karşılaşmada forma giydi.

REKORUNU EGALE ETTİ

ATİBA, ilk sezonundaki 33 resmi maçta bir kez gol sevinci yaşadı. Sonraki sezon 43 karşılaşmaya çıkan Kanadalı futbolcu, 2 gol kaydetti. 2015-2016’da da 43 maçta 2 gol atan Hutchinson, 2016-2017’de 41 karşılaşmada aynı sayıda skor üretti. Hutchinson, 2017-2018’de 34 resmi maçta 2 gol atarken, geçen sezon 27 lig mücadelesinde 4 gol kaydetti. Atiba Hutchinson, bu sezonun ilk yarısında şimdiden 4 gole ulaştı.