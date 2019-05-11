Atiba operasyonu

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’TA sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan Tolga Zengin, Gökhan Töre, Adriano Correia ve Mustafa Pektemek için henüz bir girişimde bulunulmazken sözleşmesi bitecek bir diğer isim olan Atiba Hutchinson’ın ise kontratındaki 1 yıllık opsiyonun kullanılarak Kanadalı oyuncu ile nikah tazelenmesi planlanıyor. Siyah-Beyazlı yöneticiler, 36 yaşındaki orta saha oyuncusunu 1 yıl daha futbol oynaması konusunda ikna etmeye çalışıyor. Bu konuda görüşmelerin olumlu devam ediyor. Siyah-Beyazlı idareciler, Kanadalı oyuncunun futbol kariyerini bitirdiği dönemde de Beşiktaş teknik heyetinin içerisinde olmasını istiyor. Atiba’nın teknik kadroda yer alıp almayacağı konularıyla ilgili konuşan Fikret Orman, “Atiba’yla konuştuk. Futbolu bıraktıktan sonra idari ya da teknik kadromuzda olacak. Kendisi ve ailesini çok seviyoruz. O da Beşiktaş ailesinin bir parçası” ifadesini kullanmıştı. Atiba bu sezon oynadığı 24 maçta 4 gol, 2 asist yaparak takımına katkı sağlamıştı.