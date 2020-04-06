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  • Atiba, Beşiktaş yönetiminin TL üzerinden yaptığı yeni sözleşme teklifine sıcak bakıyor
  • 06 Nisan 2020 Pazartesi 12:02
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  • 06 Nisan 2020 Pazartesi 12:02

Atiba, Beşiktaş yönetiminin TL üzerinden yaptığı yeni sözleşme teklifine sıcak bakıyor

Atiba, Beşiktaş yönetiminin TL üzerinden yaptığı yeni sözleşme teklifine sıcak bakıyor

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Beşiktaş yönetimi, Atiba'ya TL üzerinden bir yıllık yeni sözleşme teklif etti. Tecrübeli futbolcu bu teklife sıcak bakıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni sezonda da kadroda tutulmasını istediği Atiba, hali hazırda 1 milyon euro maaş alıyor ve 30 maçta oynaması durumunda 500 bin euro daha alacak. Şu anda 20 maç geçtiği için 300 bin euro prim almaya zaten hak kazandı.

Siyah-beyazlı yönetim Atiba'ya aynen Türk oyunculara olduğu gibi TL üzerinde bir sözleşme önerdi. 5 milyon TL'ye 1 yıllık daha sözleşme teklif etti. Aynı şekilde eğer önümüzdeki sezon 30 maçta oynarsa 2.5 milyon TL daha prim vermeyi önerdi.

En az 1 yıl daha futbol oynamak isteyen Atiba'nın bu teklifi kabul etmeye sıcak baktığı öğrenildi.

(Sabah)

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