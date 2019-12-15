Ateşten gömlek! Sivasspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler

AKŞAM

SÜPER Lig’de haftanın merakla beklenen mücadelesinde Demir Grup Sivasspor sahasında Fenerbahçe’yi mağlup ederek hem rakibine karşı kötü giden serisine son vermek hem de liderliğini sürdürmek isterken, Sarı-Lacivertli ekip rakibiyle puan farkını kapatıp yarışta daha da iddialı konuma gelmenin hesaplarını yapıyor. Demir Grup Sivasspor’un bugünkü mücadele öncesinde Fenerbahçe’ye karşı kötü giden bir serisi bulunuyor. Kırmızı-Beyazlı ekip, rakibine karşı 8 maçtır galip gelemezken bu karşılaşmalarda 2 beraberlik aldı, sahadan 6 defa da mağlubiyetle ayrıldı.

ALPER POTUK KADRO DIŞINDA!

İki takım teknik direktörü Rıza Çalımbay ile Ersun Yanal, bu maça dek 17 kez karşı karşıya geldi. 9’unda Yanal sahadan galibiyetle ayrılırken 3 maçta ise Çalımbay’ın yüzü güldü. 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekipte Rybalka’nın sakatlığı bulunurken Hakan ise cezasından dolayı forma giyemeyecek. Hafta içi iki gün idmana çıkmayan Mert ile Caner’in ise forma giymesi bekleniyor. Fenerbahçe’de cezalı oyuncu bulunmazken Mevlüt ve Moses’in sakatlıkları devam ediyor. Zajc ve Hasan Ali de sakatlıkları sebebiyle kadroya alınmadı. Sorunu olmamasına rağmen kadroya alınmayan Alper Potuk’un ise gönderilmesi bekleniyor. Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muriqi, bu deplasmanda sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

17 MAÇ KAYBETMEDi

MAÇIN hakemi Ali Palabıyık, bugüne kadar Fenerbahçe’nin 27, Demir Grup Sivasspor’un ise 16 maçında düdük çaldı. Fenerbahçe, 27 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik alırken sahadan 3 kez de mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, Palabıyık’ın düdük çaldığı son 17 maçta ise mağlubiyet yüzü görmedi. Sivasspor, Palabıyık’ın yönettiği 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti

MUHTEMEL 11’LER

SİVASSPOR: Samassa, Appindangoye, Uğur, Caner, Goiano, Emre, Fatih, Traore, Mert Hakan, Fernando, Yatabere

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Sadık, Serdar, Dirar, Emre, Gustavo, Kruse, Ozan, Rodrigues, Muriqi