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Ateşten gömlek giydim

Ateşten gömlek giydim

Kulüp yöneticiliği yapmak, TFF yöneticiliğinden daha kolay. TFF başkanlığı ateşten gömlek. Türkiye’de spordan mutlu olan insanların sayısını artırmak ve mutsuzlukları azaltmak için yola çıktık.

AKŞAM

TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, federasyonun 1 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Nihat Özdemir, “Futbolun Nihat ağabeyi olarak 4 yıl Türk futbolunu yönetmeye talibim. Tecrübemle, bilgimle Türk futboluna hizmet etmek istiyorum” dedi. Futbolun bir milli değer olduğunu anlatan Nihat Özdemir, “Bu değeri de korumamız gerekir. Bunun için barış, hoşgörü, huzur ortamının hiçbir şekilde bozulmaması şarttır.

ALLAH YARDIM EDER

Lefterler, Canlar, Metinler, Baba Hakkılar, Süleyman Sebalar ve Özhan Canaydınlar gibi olmaktan geçer. Bunun için Türk futbol ailesini sağduyuya çağırıyorum” diye konuştu.  Özdemir, “Kulüp yöneticiliği yapmak, TFF yöneticiliğinden daha kolay. TFF başkanlığı ateşten gömlek. Allah inşallah yardım eder. Ama bazı durumlarda arkadaşlarınızın ve çevrenizin ısrarını kıramadığım için buna razı oldum. Türkiye’de spordan mutlu olan insanların sayısını arttırmak ve mutsuzlukları azaltmak için yola çıktık” ifadelerini kullandı.

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