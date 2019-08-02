Ateşi hissedecek

Taraftarlar, tecrübeli forvet için KAP açıklaması beklerken oyuncunun ülkesi Kolombiya’da bu transferin bittiği vurgulandı. Falcao için, “Monaco yerine ateşli Galatasaray taraftarının karşısına çıkacak” dendi.

AKŞAM

SARI-KIRMIZILI takımın 1 numaralı gündem maddesi olan Radamel Falcao’da artık resmi açıklama bekleniyor. Transferin maddi koşullarında artık son düzlüğe girildi. Menajer Ahmet Bulut, Monaco’yu yıldız forveti bonservissiz yollaması konusunda ikna etmeye çalışıyor. Futbolcu bölümünde ise hiçbir problem yok. 33 yaşındaki tecrübeli forvet, senelik 5.5 milyon euroluk maaşa “Evet” dedi. Fransız ekibi de onun maliyetinden kurtulmaya çalışıyor. Bu sebeple bedelsiz olarak yollayabilirler.

GELiYOR BEKLENMEKTE OLAN

Zaten Falcao kalırsa bu sezon sonunda bedava ayrılma hakkına sahip olacak. Bütün bunlar yaşanırken oyuncunun ülkesi Kolombiya’dan olumlu haberler geliyor. Caracol Radyosu, “Falcao, seyircisiz Monaco’da oynamak yerine ateşli Galatasaray taraftarının karşısına çıkacak olmaktan büyük heyecan duyuyor” haberini verdi. Ayrıca birçok gazetede de bu transferin bittiği vurgulandı. Sarı-Kırmızılı yönetim, transferin ardından büyük bir forma geliri de bekliyor. Taraftarlar ise Falcao’nun yolunu gözlüyor.

BiR GOLCÜ DAHA BiTECEK

Diagne’yi satmaya hazırlanan Galatasaray, Kostas Mitroglou’nu da göndermeye çalışıyor. Yunan forvetin ayrılması durumunda takıma bir golcü daha alınacak. Bu konuda da liste bir hayli geniş. Sarı-Kırmızı kulübün scout ekibinin birçok önemli ismi uzun süredir takip ettiği ortaya çıktı. Finansal Fair Play sebebiyle dikkatli hareket etmesi gereken Galatasaray, önceliği kiralık veya bonservisi elinde bulunan futbolculara verdi. Bunların arasından seçilecek ismi, G.Saray Teknik Direktörü Terim belirleyecek.