Atamızı andık

Spor camiası, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü nedeniyle anma mesajları yayınladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 82. yıl dönümü için Atatürk’ün el yazısının bulunduğu özel forma tasarladı. Kampta bulunan A Milli Takımımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bir anma töreni düzenledi
Fenerbahçe camiası ise Atatürk’ün kulübün müzesinde bulunan bal mumu heykelini stata getirerek yanında saygı duruşunda bulundu. Ayrıca Trabzonspor Kulübü Atatürk’ü ‘Onursal Üye’ yaptı.
Trabzonspor, Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası göreve Abdullah Avcı'yı getirdi. Başarılı teknik adam, yaptığı kapsamlı sunum ve ortaya koyduğu projelerle Trabzonspor yönetimini mest etti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan mücadelesi öncesi konuştu: "Her maçı kazanmak durumundayız. FIFA sıralamasına girerken avantajlar yakalayabiliyorsunuz. UEFA Uluslar Ligi'ndeki 2 karşılaşma da önemli. Takımda bazı değişiklikler yapacağız."
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