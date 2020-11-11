Atamızı andık

AKŞAM

Spor camiası, cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıldönümünde andı.

Spor camiası, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü nedeniyle anma mesajları yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 82. yıl dönümü için Atatürk’ün el yazısının bulunduğu özel forma tasarladı. Kampta bulunan A Milli Takımımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bir anma töreni düzenledi

Fenerbahçe camiası ise Atatürk’ün kulübün müzesinde bulunan bal mumu heykelini stata getirerek yanında saygı duruşunda bulundu. Ayrıca Trabzonspor Kulübü Atatürk’ü ‘Onursal Üye’ yaptı.

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