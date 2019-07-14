Atalanta'nın transfer listesinin ilk sırasında Kaan Ayhan var
Serie A'yı geçen sezon 3. sırada bitiren ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Atalanta, Kaan Ayhan'ı transfer listesinin ilk sırasına aldı.
Takımın as stoperi Gianluca Mancini'yi Roma'ya satmaya hazırlanan Atalanta, stoperdeki boşluğu Fortuna Düsseldorf'ta oynayan Kaan Ayhan ile doldurmayı düşünüyor.
TEKLİF İÇİN ÖNCE SATIŞ BEKLENİYOR
İtalyan gazeteci Gianluca di Marzio'nun haberine göre Atalanta, Mancini'nin Roma'ya gitmesi halinde Kaan Ayhan için Düsseldorf'a teklifte bulunacak. 24 yaşındaki Türk futbolcunun alternatifi olarak ise Sevilla'dan Sergi Gomez belirlendi.
Geçen sezon Düsseldorf'ta 28 maça çıkıp 4 gol atan Kaan Ayhan, Bundesliga'da dikkat çeken bir performans sergilemişti. A Milli Takım'a da sürekli çağrılmaya başlayan genç futbolcu, son olarak Fransa'ya gol atmıştı.
MARCAO'YU DA İSTEMİŞLERDİ
Atalanta, stoper transferi için daha önceden de Galatasaray'dan Marcao'yu listesine almıştı.
(Sporx)