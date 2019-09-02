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Atalanta, Simon Kjaer'i transfer ettiğini açıkladı

Atalanta, Simon Kjaer'i transfer ettiğini açıkladı

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Danimarkalı oyuncu Simon Kjaer'i kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu.

Simon Kjaer'in geleceği belli oldu! İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Danimarkalı oyuncuyu kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu.

Yeni transfer Martin Skrtel ile yolların ayrılmasının ardından acil bir stoper için düğmeye basan Atalanta, Kjaer transferini kısa sürede noktaladı ve resmi anlaşmanın tamamlandığını açıkladı

30 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Simon Kjaer, Sevilla'ta 2017'de Fenerbahçe'den 12.5 milyon euro bedelle transfer edilmişti.

Sevilla'da toplamda 64 karşılaşmada görev alan Kjaer, 3 gol atıp 1 asistle oynadı.

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