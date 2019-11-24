Asya Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Al Hilal oldu

AFC Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Urawa Red Diamonds'u Salem Al Dawsari ve Bafetimbi Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup eden Al Hilal şampiyon oldu. Al Hilal bu sonuçla Dünya Kulüpler Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Final maçında da gol atan Bafetimbi Gomis, 11 gole ulaşarak turnuvayı gol kralı olarak tamamladı. Turnuvada 14 maçta 11 gol kaybeden Bafetimbi Gomis, böylece Al Hilal formasıyla çıktığı 55. maçı 41 gol 9 asistle tamamlamış oldu. Gomis ayrıca Asya Şampiyonlar Ligi'nin 'En Değerli Oyuncusu' (MVP) seçildi.

Asya Şampiyonlar Ligi'nde diğer tanıdık isimlerden Giuliano 8, Hulk 6, Talisca ise 5 gole imza attı.