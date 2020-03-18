Asya Kupası'na koronavirüs ertelemesi

Asya Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020 AFC Asya Kupası karşılaşmalarının ertelendiği duyuruldu. Açıklamada ayrıca daha önce de koronavirüs nedeniyle 12 Mart’ta Batı Grubu’ndaki maçların ertelendiği hatırlatıldı.
Galatasaray'da bu akşam saat 17:00'de yapılacak idman iptal edildi. Florya Metin Oktay Tesisleri'ne doğru hareket eden futbolcular ise kararı yolda telefonla öğrendi ve eve dönüp kulüpten haber beklemeye başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bulunan merkezde toplantı halinde. TFF Yönetimi'nin gündeminde liglerin ertelenmesi var. Korona virüsle mücadele eşgüdüm toplantısının ardından kararın açıklanması bekleniyor.
Fraport TAV Antalyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Charles ile ilgili sağlık sorunu yaşanmadığı bildirildi.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde B planı hazır.
TFF 1. Lig'de 45 puanla 4. sırada yer alan ve Süper Lig için ciddi adaylar arasında gösterilen Adana Demirspor'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Mavi-Lacivertli ekibin kaptanı Volkan Şen'in 2 hafta önce oynanan ve 2-2 berabere biten Fatih Karagümrük maçının ardından teknik direktör Uğur Tütüneker'in üzerine yürüdüğü ve kulübün bu olay karşısında futbolcuya hiçbir ceza vermediği iddia edildi.
Fransa'da futbol hayatlarını sürdüren Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, Türkiye'ye dönme kararı aldı. Milli futbolcular 14 gün karantina altında kalacak.
Süper Lig'de 27. hafta, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak devam ediyor. İşte haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler...