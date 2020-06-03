ASVEL, Norris Cole ile 2 yıllık anlaşma sağladı

ASVEL Kulübü, 31 yaşındaki Cole ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat ile 2012 ve 2013 yıllarında şampiyonluk yaşayan Cole, daha sonra İsrail'de Maccabi Tel Aviv, Karadağ'da Buducnost, Fransa'da Monaco gibi takımlarda görev yapmıştı.
Geçen sezon Monaco formasıyla ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele eden 1,88 metre boyundaki Cole, 12,3 sayı, 4,2 asist ortalamalarıyla oynamıştı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın istediği Oğulcan Çağlayan'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Atletico Madrid'in Landry N'Guemo ve Bernard Mensah'ın bonservis sorunu sebebiyle kendilerini FIFA'ya şikayet ettiğini ve transfer yasağı cezası alabileceklerini söyledi.
Bülent Uygun'un eski takımı Al Gharafa, Galatasaray'a Sofiane Feghouli transferi için kulüp tarihinin rekoru olarak kabul edilen 8 milyon euro önerdi.
Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın birkaç yıldır kadrosuna katabilmek için uğraş verdiği Trezeguet için İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Başarılı futbolcunun menajeriyle temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun 8 milyon Euro'luk bonservis bedelini 6 milyon Euro'ya çekmeye çalışıyor.
Yusuf'un ardından Abdülkadir Ömür de Fransa'ya gidebilir... Pandemi sürecini fırsat bilen Nice, 20 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'a 17 milyon Euro (128.3 milyon TL) önerdi. Fırtına bu teklifi reddetti ve kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı. Pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi.
Trabzonspor Kulübü, başkan Ahmet Ağaoğlu ile takım kaptanı Jose Sosa'nın saat 16:00'da toplantı gerçekleştireceğini açıkladı.
Bu sezon lig şampiyonluğunun kaçmasında büyük etken olarak görülen defanstaki sıkıntılar transfer döneminde çözülecek. Öncelikle sağ-sol bek konuları halledilecek, stoper hattında mevcut isimler ve kiradaki Zanka konusunda karar verilip, yeni takviyelere bakılacak.