Aston Villa ve Wolverhampton, Christian Luyindama için Galatasaray'a 12 milyon Euro ödemeye hazır

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Galatasaray için sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi. Buna göre sarı kırmızılıların Kongo'lu yıldızı Luyindama'ya Premier Lig'den 2 talibin olduğu duyuruldu.
Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan yıldız savunmacı, geçtiğimiz günlerde sahalara dönmüştü. Kulüp, Onyekuru ve Adem Büyük'ün yaşadığı sakatlıklarla ilgili bilgilendirme yaparken sürpriz bir kare de paylaşmıştı. Galatasaray'da ekim ayından bu yana sahalardan uzak kalan Christian Luyindama'nın idmanda fizyoterapist eşliğinde çalıştığı görülmüştü.
2 İNGİLİZ PEŞİNE DÜŞTÜ
Afrika basınında yer alan habere göre, 2 Premier Lig kulübü Wolverhampton Wanderers ve Aston Villa, Luyindama'nın peşine düştü.
YAZ TRANSFER SEZONUNDA TEKLİF
Öte yandan sezonun sona ermesinin ardından resmi teklifin Galatasaray yönetimine iletileceği aktarılan haberde, yaklaşık 12 milyon euroluk bonservis önerileceği duyuruldu.
(Sabah)
Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
Afrika basınında yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ve Wolverhampton Wanderers, sezon sonunda Galatasaray'ın başarılı stoperi Christian Luyindama için Sarı-Kırmızılılara 12 milyon Euro teklif edecek.
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