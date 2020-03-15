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  • Aston Villa ve Wolverhampton, Christian Luyindama için Galatasaray'a 12 milyon Euro ödemeye hazır
  • 15 Mart 2020 Pazar 14:02
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  • 15 Mart 2020 Pazar 14:05

Aston Villa ve Wolverhampton, Christian Luyindama için Galatasaray'a 12 milyon Euro ödemeye hazır

Aston Villa ve Wolverhampton, Christian Luyindama için Galatasaray'a 12 milyon Euro ödemeye hazır

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve bu akşam sahasında Beşiktaş'la karşılaşacak olan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sakatlığı sebebiyle uzun bir süredir formasından uzak kalan Christian Luyindama için Sarı-Kırmızılıların kapısı ciddi bir teklifle çalınacak. Afrika basınında yer alan habere göre, başarılı stopere talip olan Aston Villa ve Wolverhampton Wanderers, Galatasaray'a 12 milyon Euro'luk teklif sunacak.

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Galatasaray için sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi. Buna göre sarı kırmızılıların Kongo'lu yıldızı Luyindama'ya Premier Lig'den 2 talibin olduğu duyuruldu.

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan yıldız savunmacı, geçtiğimiz günlerde sahalara dönmüştü. Kulüp, Onyekuru ve Adem Büyük'ün yaşadığı sakatlıklarla ilgili bilgilendirme yaparken sürpriz bir kare de paylaşmıştı. Galatasaray'da ekim ayından bu yana sahalardan uzak kalan Christian Luyindama'nın idmanda fizyoterapist eşliğinde çalıştığı görülmüştü.

2 İNGİLİZ PEŞİNE DÜŞTÜ

Afrika basınında yer alan habere göre, 2 Premier Lig kulübü Wolverhampton Wanderers ve Aston Villa, Luyindama'nın peşine düştü.

YAZ TRANSFER SEZONUNDA TEKLİF

Öte yandan sezonun sona ermesinin ardından resmi teklifin Galatasaray yönetimine iletileceği aktarılan haberde, yaklaşık 12 milyon euroluk bonservis önerileceği duyuruldu.

(Sabah)

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Afrika basınında yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ve Wolverhampton Wanderers, sezon sonunda Galatasaray'ın başarılı stoperi Christian Luyindama için Sarı-Kırmızılılara 12 milyon Euro teklif edecek.

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