Aston Villa, Arsenal'dan kaleci Emiliano Martinez'i transfer etti

Aston Villa Kulübü, 28 yaşındaki file bekçisi Martinez ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basınında Aston Villa'nın transfer için bonuslarla birlikte 20 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
Altyapısına dahil olduğu 2010'dan bu yana Arsenal'da görev yapan Martinez, geçen sezon takımıyla 23 maça çıkmıştı.
Marcel Tisserand transferiyle stoper bölgesindeki eksikliğini tamamlayan Fenerbahçe'de sıra forvet transferine geldi. İşte Sarı Lacivertlilerin yeni golcüleri...
Yeni transferlerle birlikte mevcut kadrosu 34 kişiye ulaşan Galatasaray'da temizlik zamanı. Sarı-Kırmızılılar ilk etapta Emre Taşdemir, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Jesse Sekidika ve Valentine Ozornwafor ile yollarını ayıracak. Galatasaray yönetimi, oyuncuların menajerlerine ‘kendinize kulüp bulun' mesajını iletti.
Suudi Arabistan takımı Al Ahli, Josef de Souza'nın haksız fesih yaptığını gerekçe göstererek Beşiktaş'a oyuncunun lisansı için gerekli evrakları göndermiyor. Arap ekibi, Brezilyalı futbolcunun kendileriyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu iddia ediyor.
Hollanda'da Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'ye başkan olmayı düşünmediğini söyledi.
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Origi için Liverpool'a satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğunu yazdı.
Geçen sezonun sonunda Burak Yılmaz'la yolların ayrılmasının ardından hücum hattını yeni bir isimle doldurmak için yoğun bir çaba içerisinde bulunan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda birçok isimle temas kurmuştu.