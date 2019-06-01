Aslan'ın ortasına Bennacer

AKŞAM

ASLAN, Empoli’nin 21 yaşındaki ön liberosu İsmael Bennacer’i istiyor. Geçtiğimiz sezon da Bennacer’i almak isteyen G.Saray, oyuncuyu Empoli’ye kaptırmıştı. Geleceği bir hayli parlak olan Cezayirli ön libero, bir alt ligde oynamaya kesinlikle karşı duruyor. Şampiyonlar Ligi’ne gidecek Sarı-Kırmızılılar, piyasa değeri 10 milyon euro olan solak oyuncuyunun fi yatını aşağı çekmek için uğraşacak. İsmael Bennacer için kiralama formülünün de devreye girebileceği kaydedildi.