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02 Haziran 2019 Pazar 08:00 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 23:11

Aslan'ın ortasına Bennacer

Aslan'ın ortasına Bennacer

Küme düşen Empoli’den ayrılmak isteyen 21 yaşındaki orta saha İsmael Bennacer, Şampiyonlar Ligi’ne gidecek Galatasaray’a çok yakın.

AKŞAM

ASLAN, Empoli’nin 21 yaşındaki ön liberosu İsmael Bennacer’i istiyor. Geçtiğimiz sezon da Bennacer’i almak isteyen G.Saray, oyuncuyu Empoli’ye kaptırmıştı. Geleceği bir hayli parlak olan Cezayirli ön libero, bir alt ligde oynamaya kesinlikle karşı duruyor. Şampiyonlar Ligi’ne gidecek Sarı-Kırmızılılar, piyasa değeri 10 milyon euro olan solak oyuncuyunun fi yatını aşağı çekmek için uğraşacak. İsmael Bennacer için kiralama formülünün de devreye girebileceği kaydedildi. 

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