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Galatasaray işi ilk yarıda bitirdi

Galatasaray işi ilk yarıda bitirdi

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray, Türk Telekom Arena’da Kayserispor’u konuk etti.

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Geçen hafta ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, bu hafta Kayserispor karşısında hata yapmadı! Ev sahibi ekip, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Kayserispor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray’ın gollerini biri penaltıdan olmak üzere iki tane Diagne ve uzun süren sakatlığı sonrası ilk 11’de dönen Nagatomo kaydetti.

Japon oyuncu bu golle, yaklaşık beş sonra gol sevinci yaşamış oldu.

Kayserispor golü ise Kravets ile buldu. Ayrıca konuk ekipte, 38. dakikada Lopes kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Galatasaray, bu galibiyetle ligdeki puanını 59’a yükseltirken, Kayserispor ise 36 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig’de gelecek hafta Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Alanyaspor’u ağırlayacak.

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