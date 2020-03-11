Aslan'ın çilingiri Falcao

Son dönemdeki performansıyla yeniden Kolombiya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan Falcao, ülkesinde manşetlerden inmiyor.

2-2 biten Sivasspor karşılaşmasını 1 gol-1 asistle kapatan 34 yaşındaki futbolcu, son 7 maçta 8 gol kaydetmişti. Falcao’yla ilgili ülke basınında, “Falcao, G.Saray’ın şampiyonluk yarışında belirleyici rol oynuyor. Son 7 maçta 8 gol attı. Eski formuna kavuşmuş gibi gözüküyor” yorumları yapıldı. Yaz aylarında River Plate’in, G.Saray’a onun için resmi teklifte bulunacağı iddialarını da değerlendiren Kolombiya basını, “Falcao, Galatasaray’da mutlu gözüküyor. Üstelik İstanbul ekibiyle uzun süreli bir kontratı var. River Plate’e dönmesi için henüz erken olabilir. Hala Avrupa’da oynamak istiyor. Ancak yine de ne olacağı bilinmez” görüşü belirtildi.