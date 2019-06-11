11 Haziran 2019 Salı 08:00 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 08:00
Aslan'dan Salih hamlesi
KADRODAKİ yerli oyuncu kalitesini artırmak için yoğun çaba harcayan Galatasaray’ın gündemine sürpriz bir isim geldi...
AKŞAM
Sarı-Kırmızılılar, Empoli’den ayrılan Salih Uçan’ı istiyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile görüşmeler başladı. Teknik Direktör Fatih Terim’de Salih’in kadroya katılmasını çok istiyor. Salih Uçan da Galatasaray’ın teklifi ne sıcak bakıyor
ŞENER TAMAM
YERLİ sayısını arttırmayı planlayan G.Saray, F.Bahçe’den ayrılan Şener Özbayraklı ile de anlaştı. Yerli statüsünde görev yapacak olan Jimy Durmaz konusunda da görüşmeler sürüyor.