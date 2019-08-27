Aslan'da Elnely iddiası

AKŞAM
Pazarlıklar oyuncunun ücreti konusunda tıkandı. Arsenal’den haftada 55 bin Pound kazanan Elneny’ye G.Saray 25 bin Pound önerdi. Elny, F.Bahçe’nin de gündemine gelmişti. Bu transferin de kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Öte yandan Arsenal’de forma giyen Mesut Özil’in de takımdan ayrılması bekleniyor. ABD Major Futbol Ligi (MLS) takımlarından DC United, Özil ile yakından ilgileniyor.
Kolombiyalı golcü için ihtiyaç duyulan açığı, genç yıldız kapattı: Hem Falcao hem de Monaco ile anlaşan G.Saray, UEFA kriterlerine takıldı. Açık olan 4 milyon euro için Diagne ayrılığı kabul etmedi. G.Saray yönetimi Yunus Akgün’ün Lazio’ya satışına onay verdi.
Galatasaray’ın bir türlü elinden çıkaramadığı Mbaye Diagne’de yeni bir olasılık doğdu. Senegalli forvet kiralık olarak takımdan ayrılabilir.
Manchester United'da Solskjaer’in kadrosunda düşünmediği ve Galatasaray taraftarlarının takımlarına yakıştırdığı Fred için İngilizler 27 milyon sterlin istiyor.
BEŞİKTAŞ’TA kadro dışı bırakılan Quaresma’nın eski kulübü Porto’ya dönmek için çare aradığı belirtildi.
Audi Cup’ta 6-1’lik B.Münih yenilgisinde sol bek oynayan Dirar, alacaklarının ödenmemesine üzgündü, yuhalanınca da çöktü. Ama Başkan Koç devreye dirdi, parası hemen yatırıldı. Son lig maçı öncesi kızının kolu kırıldı, yine Başkan çözüm üretti.
Portekiz basını Aboubakar’ın yeniden Beşiktaş’a kiralanmasını önerdi: Siyah-Beyazlı takımda 43 maçta 26 gol atıp, kıskanılacak bir performans gösteren Vincent Aboubakar’a, St. Etienne’nin de talip olduğu ancak Beşiktaş’a gitmesinin iki taraf için de doğru seçim olacağı belirtildi.
Kolarov transferini bitiremeyen Fenerbahçe, rotasını İspanya’ya çevirdi. Kanarya, Sevilla’nın 11 milyon Euro ödediği Guilherme Arana’yı kiralamak için girişimlere başladı.