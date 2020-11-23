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aksam.com.tr
  • 23 Kasım 2020 Pazartesi 08:00
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Aslan'a Kayseri sürprizi: 1-1

Aslan'a Kayseri sürprizi: 1-1

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AKŞAM

Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Hes Kablo Hayserispor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, çok fazla gol pozisyonu kaçırdığı maçta Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig’de 9. haftanın kapanış maçında Galatasaray evinde Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

ASLAN'DA 6 EKSİK VARDI

Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'da sakatlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 6 futbolcu kadroda yer almadı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımında sakatlığı devam eden Radamel Falcao ile Kovid-19 testleri pozitif çıkan Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Okan Kocuk ve Younes Belhanda müsabakanın kadrosunda bulunmadı.

Galatasaray'da tedavileri tamamlanan Christian Luyindama, Peter Etebo ve Emre Taşdemir ise maçta yedekler arasında yer aldı.

Galatasaray maça Fatih Öztürk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne 11'i ile başladı.

Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde ise Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir'in yanı sıra Kerem Yusuf Ersunar, Şener Özbayraklı, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emin Bayram, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol oturdu.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN İLK KEZ İLK 11'DE YER ALDI

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maça 11'de çıktı.

Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'da daha önce iki maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

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