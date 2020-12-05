Aslan seri peşinde

Galatasaray, Süper Lig’in 11. haftasında bugün sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Arda Turan, Babel, Omar, Belhanda ve Okan’ın Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı. Beş futbolcunun da testleri negatife dönerken, izolasyon süreçlerini tamamlayan Arda Turan, Babel, Belhanda ve Okan Kocuk, teknik heyetin görev vermesi durumunda maçta forma giyebilecek. Karantina süresi sona ermeyen Elabdellaoui ise kadroda bulunamayacak. Ayak bileği burkulan Taylan iyileşti. Özel program dahilinde çalışan Falcao ve Saracchi’nin durumları ise takip ediliyor.
BAY GEÇECEK...
Aslan’da Taylan, Belhanda ve Luyindama, Hatay maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, oynayıp kart görmeleri durumunda 12. haftayı bay geçecek Cim-Bom’un 13. haftada Karagümrük ile yapacağı maçta forma giyemeyecek. Bu arada Galatasaray, Süper Lig’de Hatayspor ile ilk kez karşılaşacak.
KAMPA GİRDİLER
Galatasaray, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
HATAY'DA 4 VAKA
Bugün Galatasaray’la karşılaşacak Hatay’da 3 futbolcu ve 1 personel, koronaya yakalandı. Ligin koronavirüs karnesi ise şöyle: Alanya: Efecan Karaca, Gençlerbirliği: 2 antrenör, Çaykur Rize: 1 futbolcu, Göztepe: 5 kişi (2’si futbolcu), Ankaragücü: 4 personel.
GALATASARAY - ATAKAŞ HATAYSPOR
SAAT: 19.00
STAT: Türk Telekom
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Erkan Özdamar
KORONA TAKIMI
Babel, “Korona takımı geri döndü! Antrenmansız 15 gün. Evde durmak çok sinir bozucuydu. Arda, Belhanda ve sanırım birkaç kişi daha hastaydı” dedi. Arda, “İlk 4-5 gün çok kötüydü” derken Belhanda, “7 ve 11. gün arası koku alamadım. Şimdi iyiyim.” açıklamasını yaptı.
ROCK YILDIZI
İyileşen, ve iğneyle oynayacağı açıklanan Taylan, “Uzun saçın yakıştığını düşünüyorum. Kesmeyeceğim. Belki Feghouli beni kıskanıyordur! Tabii ki Milli Takım’da oynamak isterim. Bana ‘Steve (Gerrard)’ diyorlar. Scott Piri, ‘Rockstar (Rock yıldızı)’ diyor.” şeklinde konuştu.
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