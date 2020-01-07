Aslan Murillo'da pes etmiyor

AKŞAM
LUYİNDAMA’NIN sezonu kapatmasının ardından savunmaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Radamel Falcao’nun önerisi üzerine vatandaşı Jeison Murillo’ya yöneldi. Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz hafta içinde Kolombiyalı oyuncunun formasını giydiği Sampdoria ile temasa geçti ve kiralama teklifini sundu. Cim Bom, 6 aylık kiralama bedeli olarak ise Çizme ekibine 750 bin euro önerdi. Ancak, Cenova temsilcisini bunu kabul etmedi.
İKİNCİ TURDAN UMUTLULAR
GELEN bu olumsuz yanıt üzerine Galatasaray yönetimi teklifini arttırarak Sampdoria’nın kapısına bir kez daha dayandı. Kolombiya’nın en ünlü radyosu olan Caracol’un haberine göre; sezon başında yapılan transferlerde başrolü oynayan Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, Sampdoria yetkilileri ile İtalya’da bir araya geldi. Hanedar, 750 bin euroluk teklifi 1 milyon euro yükletti ve beklemeye geçti.
DEV TAKIMLARDA OYNADI
GALATASARAY, Çizme temsilcisinden gelecek yanıta göre stoper transferine yön verecek. Sezon başında Valencia’dan 12 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanan Murillo, Cadiz, Las Palmas, Granada, Inter ve Barcelona’da forma giydi. Sampdoria’da bu sezonun ilk yarısında 11 karşılaşmaya çıkan Kolombiyalı stoper, 840 dakika sahada kaldı ve skora katkı sağlamadı. Murillo, bu görev aldğı maçlarda bir sarı kart bir kez kırmızı kart gördü.
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