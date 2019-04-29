Aslan liderlik için sahada! Konyaspor-Galatasaray muhtemel 11'ler

AKŞAM

BAŞAKŞEHİR’İN sahasında Göztepe’ye yenildiği haftada Atiker Konyaspor’a konuk olacak Galatasaray, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda averajla liderliğe yükselecek. Bu sezon ligde en son 9. haftada liderlik koltuğunda oturan Sarı-Kırmızılı takım, bugün istediği skoru alması halinde tam 20 hafta aradan sonra zirveye yerleşecek. Galatasaray haftaya 59 puanla ikinci, 37 puana sahip Atiker Konyaspor ise 10’uncu sırada girdi. Aslan, Spor Toto Süper Lig’deki son 15 maçında mağlup olmadı. Şu anda inanılmaz formda.

4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray’da Atiker Konyaspor maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-Kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Emre Akbaba, Martin Linnes ve Emre Taşdemir, bugünkü maçta sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Galatasaray’da bu karşılaşma öncesi Brezilyalı stoper Marcao’nun ise sakatlığı bulunuyor.

Fatih Terim 5-3 üstün

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim ile Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın takımları arasında oynanan 12 maçta Terim’in 5-3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda Terim’in takımı 18 kez rakip fileleri havalandırırken, Aykut Kocaman’ın ekipleri ise 15 gol attı

MUHTEMEL 11’LER:

KONYASPOR: Serkan, Zuta, Diagne, Uğur, Skubic, Ömer Ali, Fofana, Jonsson, Jevtovic, Milosevic, Yatabare

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Luyindama, Donk, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Diagne