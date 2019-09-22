Aslan kritik virajda! Yeni Malatyaspor-Galatasaray muhtemel 11'ler

AKŞAM

CİM-BOM bugün deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi ilk maçında Brugge ile berabere kalan SarıKırmızılılar, Süper Lig’deki galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Sarı-Kırmızılı ekipte Belhanda ile Emre Akbaba’nın sakatlıkları sürüyor. Geçen sezonki Ç.Rize maçında sakatlanan Emre Akbaba ile Kasımpaşa karşılaşmasında darbe sonucu çenesinde kırık oluşan Belhanda, bugünkü maçta görev alamayacak.

SERİ VE ANDONE HAZIR

Terim ile yardımcıları Davala ve Şaş, cezaları nedeniyle yine tribünde yer alacak. Aslan’ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin bulunacak. Cezalarını tamamlayan Seri, Andone ile Emre Mor, görev verilmesi halinde oynayabilecek.

MUHTEMEL 11’LER:

YENİ MALATYASPOR: Fornelle, Hadebe, Robin, Chaalai, Erkan, Murat, Acquah, Guilherme, Donald, Eren, Jahovic

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Emre Mor, Babel, Falcao