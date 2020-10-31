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aksam.com.tr
  • 31 Ekim 2020 Cumartesi 08:00
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Aslan kayıp istemiyor

Aslan kayıp istemiyor

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AKŞAM

G.Saray, Süper Lig'in 7. haftasında bugün Ankaragücü'nü konuk edecek. Cim-Bom, henüz galibiyeti bulunmayan Başkent temsilcisi karşısında kazanarak yola devam etmek istiyor.

SÜPER Lig’e 2’de 2 yaparak başlayan ancak sonrasında düşüş yaşayan Galatasaray, 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi gördü. Bugün Sarı-Kırmızılı takımın rakibi olacak Ankaragücü ise yaptığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi alırken, topladığı 1 puanla son sırada bulunuyor. Sarı-Kırmızılı ekipte Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, cezası nedeniyle MKE Ankaragücü’ne karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Younes Belhanda’nın durumu maç saatinde belli olacak. Kırmızı kart cezasını tamamlayan Oghenekaro Etebo, Teknik Direktör Fatih Terim’in görev vermesi durumunda Ankaragücü’ne karşı sahaya çıkabilecek.

DAVALA’NIN EŞİ POZİTİF

Christian Luyindama ve Younes Belhanda bugün oynayıp sarı kart görmeleri durumunda Sivasspor karşılaşmasında görev alamayacak. Öte yandan yardımcı antrenör Ümit Davala sosyal medyadan, “Eşimin korona testinin pozitif çıkmasıyla, izolasyon sürecim başladı. Bir süre takıma ve hocalarıma evden destek vereceğim” açıklamasını yaptı.

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