Aslan kayıp istemiyor

SÜPER Lig’e 2’de 2 yaparak başlayan ancak sonrasında düşüş yaşayan Galatasaray, 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi gördü. Bugün Sarı-Kırmızılı takımın rakibi olacak Ankaragücü ise yaptığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi alırken, topladığı 1 puanla son sırada bulunuyor. Sarı-Kırmızılı ekipte Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, cezası nedeniyle MKE Ankaragücü’ne karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Younes Belhanda’nın durumu maç saatinde belli olacak. Kırmızı kart cezasını tamamlayan Oghenekaro Etebo, Teknik Direktör Fatih Terim’in görev vermesi durumunda Ankaragücü’ne karşı sahaya çıkabilecek.
DAVALA’NIN EŞİ POZİTİF
Christian Luyindama ve Younes Belhanda bugün oynayıp sarı kart görmeleri durumunda Sivasspor karşılaşmasında görev alamayacak. Öte yandan yardımcı antrenör Ümit Davala sosyal medyadan, “Eşimin korona testinin pozitif çıkmasıyla, izolasyon sürecim başladı. Bir süre takıma ve hocalarıma evden destek vereceğim” açıklamasını yaptı.
Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Yusuf Erdoğan, deplasmanda 4-3 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Anthony Nwakaeme, 4-3 kaybettikleri Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Trabzonspor maçının ardından, bordo-mavili kaleci Uğurcan Çakır'ın farklı galibiyetlerini önlediğini söyledi.
Trabzonspor'un sahasında Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup olduğu maçta Bordo-Mavililerin bir golüne imza atan Serkan Asan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Karagümrük maçının ardından, “Rakip yeni kurulmasına rağmen iyi oyunculara sahip. Bununla ilgili 1 haftadır onlara nasıl cevap vereceğimizi çalışmamıza rağmen geriden oyun kurarken bireysel, basit hatalar yaptık ve cezayı kestiler” dedi.
Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, BB Erzurum maçının ardından, “Bu kadar farklı bir galibiyet beklemiyordum. Oyuncu arkadaşlarımız çok istekli ve arzulu oyun sergilediler” dedi.