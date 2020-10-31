Aslan kayıp istemiyor (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig’e 2’de 2 yaparak başlayan ancak sonrasında düşüş yaşayan Galatasaray, 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi gördü. Bugün Sarı-Kırmızılı takımın rakibi olacak
Ankaragücü ise yaptığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi alırken, topladığı 1 puanla son sırada bulunuyor. Sarı-Kırmızılı ekipte Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, cezası nedeniyle MKE Ankaragücü’ne karşı forma giyemeyecek.
Sakatlığı bulunan Younes Belhanda’nın durumu maç saatinde belli olacak. Kırmızı kart cezasını tamamlayan Oghenekaro Etebo, Teknik Direktör Fatih Terim’in görev vermesi durumunda Ankaragücü’ne karşı sahaya çıkabilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Emre Kılınç, Babel, Emre Akbaba (Arda), Diagne
Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Erdi Dikmen, Pazdan, Kitsiou, Voca, Paintsil, Alper Potuk, Şahverdi Çetin, Lobjanitze, Borven
Bu hafta itibarıyla takımla birlikte çalışmalara başlayan Fenerbahçe'nin yıldız transferi Diego Perotti, dünkü antrenmanda adeta bir resital sundu... Birbirinden şık gollere imza attı, asistler yaptı. Erol Bulut'tan alkış aldı.
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan transferi Mame Thiam, sakatlığını atlattı. Senaglli isim forma giymek için hazır.
Denizlispor maçında geçer not alan Cyle Larin, Yeni Malatyaspor maçında da ilk 11'de başlayacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyspor maçına farklı bir 11'le çıkacak. Josef de Souza'nın kırmızı kart cezalısı olması, Bernard Mensah'ın koronavirüsü atlatmasının ardından takıma katılması siyah-beyazlılarda tercihleri değiştirecek fakat Atiba Yukatel Denizlispor maçında olduğu gibi yine '10 numara' pozisyonunda başlayacak.
Fenerbahçe Erol Bulut kararsız: İlk 11'de Jose Sosa oynarsa sarı-lacivertliler, oyunu çok kolay kontrolü altına alıyor. Papiss Cisse oynarsa, Ozan ve Pelkas, gerçek bölgelerine geçiyor. Bulut, iki isimden birini tercih edecek.
Süperm Lig'de MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Fatih Terim'in tek hedefi kazanıp yeni bir galibiyet serisine başlamak.