Aslan çıkış arıyor! Galatasaray-Alanyaspor muhtemel 11'ler

AKŞAM

Andone, Luyindama, Babel, Feghouli ve Emre Akbaba müsabakada görev yapamayacak. Şener ve Lemina kadroda olacak. Sarı kart sınırında bulunan Belhanda ve Adem kart görmeleri durumunda A.Gücü maçında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, A.Çalık, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Ömer, Emre Mor, Adem

ALANYASPOR: Marafona, Onur, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Campos, Bammou