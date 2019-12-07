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  3. Aslan çıkış arıyor! Galatasaray-Alanyaspor muhtemel 11'ler

Aslan çıkış arıyor! Galatasaray-Alanyaspor muhtemel 11'ler

Aslan çıkış arıyor! Galatasaray-Alanyaspor muhtemel 11'ler

SON 4 resmi maçında galip gelemeyen G.Saray, Alanya karşısında kazanarak çıkış arıyor.

AKŞAM

Andone, Luyindama, Babel, Feghouli ve Emre Akbaba müsabakada görev yapamayacak. Şener ve Lemina kadroda olacak. Sarı kart sınırında bulunan Belhanda ve Adem kart görmeleri durumunda A.Gücü maçında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, A.Çalık, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Ömer, Emre Mor, Adem

ALANYASPOR: Marafona, Onur, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Campos, Bammou


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