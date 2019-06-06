Asıl hedef Ömer

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’IN stoper transferindeki asıl hedefi nin Dortmund’da gözden çıkarılan Ömer Toprak olduğu ifade edildi. Milli stoperin transferi konusunda Borussia Dortmund’un da zorluk çıkarmayacağı belirtildi. Ömer de Siyah-Beyazlı formayı giymek istiyor. 29 yaşındaki oyuncunun Alman kulübü ile 2021 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ADALI DEVREYE GİRDİ

Borussia Dortmund’lu yöneticilerle ilk görüşmeyi yapan Beşiktaş’ın bu transfer dönemindeki sorumlusu Serdal Adalı, ‘’Ömer’le anlaşmanız durumunda satış konusunu masaya yatırabiliriz’’ cevabını aldı. Dortmund’un kiralamaya ise sadece kesin satın alma opsiyonu ile “Evet” diyeceği gelen ilk bilgiler arasında.

ROCO KALIYOR

BEŞİKTAŞ’IN yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın Enzo Roco hakkındaki görüşleri şaşırttı. Avcı, yönetimde yaptığı görüşmede “Roco’yu kampta görmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Roco, Beşiktaş’a geçen sezon başında Meksika’nın Cruz Azul takımından gelmişti. 26 yaşındaki oyuncu, Siyah-Beyazlı formayı yalnızca 10 kez giyebildi ve 1 gol atabildi. Performansı kötüydü.

iLGiLENMiYORUZ

2015 yılında 6 milyon euro karşılığında Leipzig’e satılan Atınç Nukan’ın yeniden Beşiktaş’a döneceği iddia edilmişti. Siyah-Beyazlılar’ın ilgilendiği iddia edilen genç oyuncu için şu anda bir planlama yapılmadığı öğrenildi. Yönetimin Abdullah Avcı ile yaptığı transfer görüşmesinde Atınç Nukan’ın gündeme gelmediği ve şu anda Beşiktaş’ın planları içerisinde genç stoperin yer almadığı belirtildi.

4 YOLCU BELLi

BEŞİKTAŞ, Mustafa Pektemek, Gökhan Töre ve Tolga Zengin’le kesin olarak yollarını ayırdı. Kartal’ın yollarını ayırmak istediği diğer isimler Quaresma, Larin, Lens ve Mirin. Siyah-Beyazlılar yeni sezonda bu isimlerle devam etmek istemiyor.

VİSCA LİSTEDE YOK

BAŞAKŞEHİR’DE sergilediği başarılı performansın ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı anılan Edin Visca’nın transferindeki son durum da netleşti. Beşiktaş’ın Visca için şu ana kadar herhangi bir girişimde bulunmadığı ifade edildi.

SAĞ BEKE KERİM ALICI

BEŞİKTAŞ sağ bek pozisyonu için Altınordu’dan Kerim Alıcı ile ilgileniyor... Siyah-Beyazlılar bununla birlikte Demir Grup Sivasspor’da iyi bir sezon geçiren Emre Kılınç’ı da kadrosuna katmak istiyor... Emre’nin Sivasspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.