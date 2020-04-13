Asamoah Fenerbahçe'ye

Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem Asamoah... İtalyan basını, Ganalı futbolcunun yaz transfer döneminde, Fenerbahçe'ye geleceğini yazdı.

AKŞAM

Ligin kalan bölümü için UEFA ve TFF’nin kararını bekleyen Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor... Sarı-Lacivertliler’de ilk hedef sol bek transferi. Gündemdeki isim ise Inter’in Ganalı oyuncusu Kwadwo Asamoah. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; F.Bahçe, 31 yaşındaki sol bekle prensip anlaşmasına vardı. Corriere dello Sport, dünkü sayısında bu transfer haberine geniş yer verdi ve “Asamoah yaz aylarında Milano’yu terk ederek Türkiye’ye gidecek” ifadelerini kullandı.

2017’DE GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Inter ile sözleşmesi 2021’de bitecek olan Ganalı oyuncunun Alman ekibi Hoffenheim’dan gelen teklifi Fenerbahçe için reddettiği bilgisine de haberin içeriğinde yer verildi. Ashley Young’ın gelişiyle formasını kaybeden Asamoah, 2018 yaz transfer döneminde Juventus’tan transfer edilmişti. Tecrübeli futbolcu 2017 yazında da Galatasaray’la görüşmüş ancak Juve’nin yüksek miktarda bonservis istemesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Inter oyuncuyu F.Bahçe’ye bedelsiz verebilir.