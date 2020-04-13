Asamoah Fenerbahçe'ye

AKŞAM
Ligin kalan bölümü için UEFA ve TFF’nin kararını bekleyen Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor... Sarı-Lacivertliler’de ilk hedef sol bek transferi. Gündemdeki isim ise Inter’in Ganalı oyuncusu Kwadwo Asamoah. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; F.Bahçe, 31 yaşındaki sol bekle prensip anlaşmasına vardı. Corriere dello Sport, dünkü sayısında bu transfer haberine geniş yer verdi ve “Asamoah yaz aylarında Milano’yu terk ederek Türkiye’ye gidecek” ifadelerini kullandı.
2017’DE GALATASARAY İSTEMİŞTİ
Inter ile sözleşmesi 2021’de bitecek olan Ganalı oyuncunun Alman ekibi Hoffenheim’dan gelen teklifi Fenerbahçe için reddettiği bilgisine de haberin içeriğinde yer verildi. Ashley Young’ın gelişiyle formasını kaybeden Asamoah, 2018 yaz transfer döneminde Juventus’tan transfer edilmişti. Tecrübeli futbolcu 2017 yazında da Galatasaray’la görüşmüş ancak Juve’nin yüksek miktarda bonservis istemesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Inter oyuncuyu F.Bahçe’ye bedelsiz verebilir.
Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'nın Türk teknik direktörü Kenan Koçak, teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de görev almak isteyip istememesiyle ilgili, "Hannover serüvenimiz iyi gidiyor. Bunun neticesinde doğal olarak teklifler geliyor. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Biz profesyoneliz, aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir plan, proje olursa oturur her şeyi profesyonelce konuşur, ona göre karar veririz" dedi.
İtalya basını, Galatasaray'ın Mario Balotelli planını açıkladı. Calciomercato, “Brescia, Serie A'da son sırada. Balotelli'nin 2022'ye kadar mukavelesi var ama takım düşerse, bedelsiz ayrılma hakkına sahip. Aslan da pusuda bekliyor” yorumunu yaptı.
Fransa Ligue 1'de mücadele eden PSG'den ayrılacak Edinson Cavani için eski Fenerbahçeli Lugano, “Avrupa'da kalacak. Bana da fikrimi sordu” dedi. Taraftarların umudu yükseldi. Yıldız golcü için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de temaslarda bulunduğu iddia edilmişti.
Fenerbahçe'nin eski forvetlerinden Semih Şentürk, Sarı-Lacivertlilere teknik direktör önerisinde bulundu. Emektar golcü, “Fenerbahçe Türk antrenör arıyorsa en modern antrenör Abdullah Avcı'dır net” dedi.
Sarı-Kırmızılı yönetim, kaynak arayışına geçti. Mustafa Cengiz ve ekibi, Nisan sonuna kadar başta oyunculara olmak üzere toplam 10 milyon Euro'luk bir ödeme yapacak.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo'ya Lyon talip oldu. Fransız ekibinin Brezilyalı sportif direktörü Juninho'nun vatandaşını çok istediği belirtildi.
Christian Luyindama'ya Wolverhampton'ın ardından Everton da talip oldu. Galatasaray'ın ilk etapta tecrübeli oyuncusunu satmayı düşünmediği kaydedilirken, 15 milyon Euro ve üstü bir önerinin gelmesi durumunda teklifin değerlendirebileceği belirtildi.