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aksam.com.tr
  • 21 Mart 2020 Cumartesi 09:59
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  • 21 Mart 2020 Cumartesi 11:57

Asamoah Fenerbahçe'ye geliyor

Asamoah Fenerbahçe'ye geliyor

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Fenerbahçe uzun süredir transfer yapmak istediği sol bek mevkisi için aradığı ismi sonunda buldu. Sarı lacivertliler, bir dönem Galatasaray'ın da peşinden koştuğu Asamoah ile anlaşma üzere...

Şampiyonluk yarışından uzak kalan Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Yönetim, yeni hocayla anlaştıktan sonra ilk iş olarak sol bek transferi yapacak.

Yıllardır sarı-lacivertli takımın adeta kanayan yarası olan sol bek bölgesi için düşünülen isim ise Asamoah.

Serie A ekibi Inter'de futbol yaşantısını sürdüren Ganalı futbolcunun sezon sonunda Fenerbahçe'ye imza atacağı iddia edildi.

"GELMEYE SICAK BAKIYOR"

Futaa'da yer alan habere göre, yeni sezonda Inter'de oynamayı düşünmeyen Asamoah'la Fenerbahçe ilgileniyor. Napoli, Lazio ve Hoffenheim gibi Avrupa'nın önemli takımlarının radarında olan 31 yaşındaki sol bek Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.

"GELMEYE SICAK BAKIYOR"

Asamoah bu sezon 11 kez Inter forması giyerken 1 asist yapma başarısı gösterdi. (Milliyet)

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