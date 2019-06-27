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Artık TFF kriterleri var

Artık TFF kriterleri var

UEFA’dan yetki alan TFF, kendi finansal kriterlerini bugün yayınlıyor. Başkan Özdemir, “Çalışmalarımız son aşamaya geldi. Gerekli düzeltmeleri yapıp, yayınlayacağız. UEFA da kulüpler de bekliyor” diye konuştu.

AKŞAM

TÜRKİYE Futbol Federasyonu’nun devrim niteliğindeki ‘TFF Lisans Talimatı’ bugün yayınlanarak yürürlüğe girecek. Gazetemize bu konuda açıklama yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Çalışmalarımız son aşamaya geldi. Gerekli düzeltmeleri yapıp yarın (bugün) yayınlayacağız, inşallah. UEFA da kulüpler de bunu bekliyor ” dedi. Yeni talimatname, transfer bütçelerine her hangi bir kısıtlama getirmiyor ama harcamalar disiplin altına alınıyor. Herkesin parası, geliri, borcu TFF’nin finansal kriterlerine uymak zorunda.

KRİTERE UYMAYANA VİZE YOK

Bu yeni kriterlerin yürürlüğe girmesinden sonra öngörülen şartlar dışına çıkan kulüplere,TFF tarafından gerekli yaptırımlar uygulanacak. Lisans yönetmeliğini ihlal eden kulüplere, ligde ve Avrupa’da mücadele etmek için vize verilmeyecek. Kulüpler de bu talimatın ardından bankalarla anlaşma imzalayacak.

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